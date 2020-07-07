 

Москвичей предупредили о возможных смерчах

07.07.2020, 13:30, Новости дня

Локальные смерчи, грозы, град и ливни ожидаются в Москве в вечерние часы, в основном они затронут юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Я рассчитал шесть индексов конвекции, и они все зашкаливают, что говорит о неустойчивости атмосферы. Все они (индексы) указывают, что кроме привычных сильных гроз, града и ливней, есть потенциальная возможность формирования смерчей на фоне невероятно жаркой погоды. Это все очень локально, в основном затронет в большей степени юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.

Синоптик отметил, что вычислить точную вероятность образования смерчей сложно, ситуация меняется каждый час, но на сегодняшний день сама атмосфера расположена к формированию смерчей.

Напомним, по прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 22 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 28 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, силой 2-3 м/с.



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