Представлен способ уменьшить видеофайлы вдвое без потери качества

07.07.2020, 13:25, Новости дня

Разработчики из германского Института Фраунгофера по телекоммуникациям, где ранее разработали алгоритм сжатия аудиоданных MPEG-3 (.mp3), а также широко используемые сегодня видеокодеки H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), объявили о готовности нового стандарта сжатия видео – VVC или H.266.

VVC расшифровывается как versatile video coding (“гибкое кодирование видео”). Кодек должен серьезно облегчить передачу видео сверхвысокого разрешения (4K, 8K, 360-градусное видео для VR-устройств) по интернету, так как позволяет сжимать данные (при сохранении того же качества) вдвое эффективнее, чем представленный в 2013-м году кодек HEVC. Например, сейчас фильм в разрешении 4K продолжительностью полтора часа “весит” около 10 гигабайт. Сжатый при помощи VVC, он уменьшится до 5 ГБ.

Помимо сдерживания все возрастающей нагрузки на сети передачи данных новый высокоэффективный кодек позволит пользователям смартфонов снимать видео в высоком разрешении, меньше беспокоясь о переполнении встроенного хранилища. Важно, что VVC эффективен не только для видео высокого разрешения – применять его можно и для роликов, снятых в базовом разрешении 480p^ а также HD (720p) и FullHD (1080p).

В Институте Фраунгофера отмечают, что необходимые для кодирования и декодирования VVC-видео чипы уже находятся в разработке. Поддержку обеспечат все ведущие производители потребительской электроники и компонентов для нее, включая Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm и Sony.

Текст:

Вести.Hi-tech