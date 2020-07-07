Политика: Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

07.07.2020, 11:08, Новости дня

Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым?

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, сообщил их главком, контр-адмирал Алексей Неижпапа. По утверждению главкома, в Киеве по-прежнему намерены «вернуть» Крым, поэтому готовятся к войне, передало в понедельник РИА «Новости». «Главная база военно-морских сил Украины – это Севастополь… Мы вернемся», – пообещал контр-адмирал, который, к слову, совсем недавно – в июне – принял руководство флотом. И добавил: «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения».

Правда, Неижпапа нарисовал сценарий, при котором Москва все равно нападает первой, а Украина опять оказывается в роли жертвы. «Российская империя», как выразился главком, вторгнется на юг Херсонской области, чтобы открыть Северо-Крымский канал и дать Крыму воду из Днепра. «Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю», – пригрозил контр-адмирал.

Если Киев всерьез рассматривает вариант силовой попытки «вернуть» Крым, то ВСУ теоретически должны задействовать объем войск, требуемый для полномасштабной войны, отмечают эксперты. «Исходя из оперативной емкости крымского театра военных действий, противник должен располагать как минимум двумя полноценными армиями. Это означает, что Киеву нужно выставить против РФ группировку порядка 300 тысяч человек. Соответственно, РФ должна развернуть примерно столько же», – отметил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Иного мнения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, гипотетический противник должен обеспечить не паритет, а кратное превосходство. «Когда американцы планируют наступательную операцию, они изначально закладывают пяти-шестикратное превосходство по всем родам войск, – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД. – Даже когда США собирались воевать против Саддама Хусейна, они собрали группировку, которая в пятикратном размере превосходила возможности иракской армии».

Украинские аналитики оценивают российскую группировку в Крыму в 31 тыс. военнослужащих. Такую цифру, «по данным на конец 2019 года», привел киевский военный эксперт Денис Попович в опубликованном в понедельник порталом «Апостроф» очередном сценарии «агрессии России». По оценке директора украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, в Крыму – «30-35 тысяч» российских солдат. Правда, при этом киевские аналитики не учитывают численность войск всего Южного федерального округа (ЮФО), например, в сопредельном с Крымом Краснодарском крае.

Для успешного наступления сухопутная группировка противника должна быть усилена танками в количестве 500-600 машин, полагает эксперт. «Далее, по авиации. Противником должна быть развернута группировка ВВС из 800 самолетов, чтобы компенсировать российскую авиацию», – указал собеседник.

Кроме того, в зенитных войсках нужно будет развернуть не менее пяти-шести полков. Для сравнения: структура как российского, так и украинского зенитного ракетного полка предполагает не менее трех дивизионов ЗРК (то есть как минимум 24 установки).

По украинским оценкам, Минобороны РФ держит на полуострове 122 боевых самолета и 62 вертолета. Но, отмечает Сивков, российские ВКС и другие рода войск способны быстро развернуть на крымском театре военных действий требуемую группу порядка 800 самолетов.

«Что касается флота, то для операции на крымском ТВД противнику необходимо иметь ракетные катера – в достаточном количестве, штук двадцать. Противолодочные корабли – тоже не менее двух-трех десятков, чтобы обеспечить противолодочную оборону корабельных соединений», – добавил Сивков. Десантных кораблей «нужно не менее 20-30 единиц, чтобы перебросить хотя бы полк морской пехоты, обеспечив захват плацдарма на крымском берегу, и потом перебрасывать на плацдарм новые войска», полагает собеседник.

«Операция противника, если допустить этот фантастический сценарий, будет происходить единственным способом. Главный удар в Крым будет направлен на Перекопский перешеек. Противник будет пытаться организовать оборону от возможного наступления РФ в районе Донбасса, а по-хорошему – по всей границе с Россией», – полагает Сивков. «Далее противник попытается завоевать господство в воздухе, подавить нашу авиацию и зенитно-ракетные войска. После подавить флот, одновременно по суше ввести войска. Вот тогда они будут надеяться на разгром группировки российских войск на полуострове», – отметил собеседник.

«В таком случае РФ через Донбасс нанесет удар на отсечение войск противника, вторгшихся в Крым с севера. У нас две танковые армии на западе. Если все пойдет по описываемому сценарию, то РФ спокойно начнет наступление на Украину с востока. 300-тысячная группировка противника в этом случае частью будет «работать» в Крыму, частью – блокировать наступление российских войск, идущих на отсечение», – обрисовал гипотетическую ситуацию Сивков.

Другие эксперты также полагают, что РФ не ограничится боевыми действиями в Крыму. «В первую очередь будут нанесены удары по центрам принятия решений: по генштабу Украины, министерству обороны, по базам ВСУ, в том числе по Яворовскому полигону во Львовской области, по местам базирования ВМСУ в Одессе и Бердянске», – перечислил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

Впрочем, как единодушно подчеркивают специалисты, речь, во-первых, идет о «идеальных ВСУ», которых не существует в природе. Чтобы создать и сконцентрировать трехсоттысячную группировку с сотнями самолетов и бронемашин, необходимы не только гигантские (десятки миллиардов долларов) средства, которых у Украины нет и не предвидится. Даже в идеальных условиях для создания подобного ударного кулака необходимы долгие годы (не менее десяти лет) просто на производство и закупку вооружений, а также на подготовку квалифицированных офицерских кадров. Украинская армия должна долго и регулярно проводить крупные военные учения. Подобный военный потенциал создается очень постепенно и очень большой ценой, он требует не просто денег, но и огромной организационной реформы, и в конце концов – принципиально другого государства на территории современной Украины. Необходима другая промышленность, другой бюджет, другой кадровый, научный и даже чисто человеческий потенциал. Всем этим современная Украина не только не обладает, но даже и не претендует на обладание.

Кроме того, реализация столь фантастического сценария по военному захвату Крыма Украиной требует еще двух важных допущений – что украинская армия будет вести операцию без привлечения «старших партнеров» из НАТО и что РФ не будет применять свое ядерное оружие.

«В реальности же у вооруженных сил Украины дееспособных сухопутных войск наберется тысяч сто. Зенитные войска полка три-четыре наберут, – указал Сивков. – Флот вообще близко не лежал».

Как указывала газета ВЗГЛЯД, украинский флот по сути – это несколько почти безоружных катеров, способных выйти в море. Несколько переданных из США патрульных катеров типа «Айленд» боеспособность особо не увеличат. Помимо катеров, там осталось некоторое количество вспомогательных кораблей, один средний десантный корабль, способный высадить роту морской пехоты, и ряд диверсионных плавсредств.

Флагман ВМСУ – фрегат, а по сути пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Гетман Сагайдачный» – находится в перманентном ремонте, и, по оценке экспертов, фактически небоеспособен. Единственное, на что сейчас способны ВМСУ – это мелкие провокации, подобные инциденту в Керченском проливе.

«Совсем сводить к нулю возможности Украины не стоит. Например, в их распоряжении остались мощности Николаевской и Херсонской верфей, Харьковского танкового завода. Но полноценно использовать их Украина не в состоянии. Так что им, как говорится, надо варежки свои захлопнуть и сопеть в две ноздри. На большее, чем глупо пугать и глупо же пытаться оскорблять Россию, они не способны», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

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