 

Бывшего схимонаха оштрафовали на 90 тысяч

07.07.2020, 11:06, Новости дня

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.

Сам отец Сергий на заседании не присутствовал. Его адвокат настаивал, что в материалах нет доказательств умышленного распространения священником информации в сети. Однако суд признал Романова Николая Васильевича виновным, передает РИА Новости.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий в своих проповедях настаивал, что никакой пандемии COVID-19 нет, а россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Также он проклял тех, кто закрывает храмы. Также Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, выгнав оттуда настоятельницу.

Епархия лишила отца Сергия права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. После этого его запретили в служении, а на прошлой неделе вовсе извергли из священного сана. Сторонники Сергия не признали решение суда и отказались покидать монастырь.



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