Президент Польши выступил против усыновления детей однополыми парами

07.07.2020, 10:30, Новости дня

Президент Польши Анджей Дуда предложил изменить Конституцию, запретив ЛГБТ-парам усыновлять детей.

Польский лидер выступил с этой инициативой перед вторым туром президентских выборов, когда, по данным опросов, кандидаты идут почти на равных.

Кандидат от оппозиционной центристской «Гражданской платформы» мэр Варшавы Рафал Тшасковский на выходных заявил, что он также выступает против усыновления детей ЛГБТ-парами.

Дуда является союзником правящей националистической партии «Право и справедливость», которая отвергает права ЛГБТ, видя в них иностранное влияние, подрывающее традиционные ценности Польши.

«Я убежден, что благодаря этому можно будет в гораздо большей степени обеспечить безопасность детей и заботу о благе детей», – заявил Дуда на мероприятии в Варшаве.