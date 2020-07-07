Советник главы Роскосмоса задержан по подозрению в госизмене

07.07.2020, 10:16, Новости дня

Советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов задержан в Москве по подозрению в госизмене, сообщили в госкорпорации.

Бывший журналист издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина всего пару месяцев назад – 18 мая. На должности советника Сафронов занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, также ему было доверено кураторство ряда спецпрограмм Роскосмоса, передает ТАСС.

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности «Журналистика». В 2010-2019 годах был корреспондентом и спецкорреспондентом «Коммерсанта», в 2019-2020 годах – спецкорреспондент газеты «Ведомости». Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.