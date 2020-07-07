 

Автоновости: Haval показал новый кроссовер Haval H6

07.07.2020, 10:11, Новости дня

Китайский бренд Haval официально продемонстрировал внешний вид нового кроссовера Haval Н6, премьера которого состоится в ближайшее время.

Предполагается, что уже текущим летом транспортное средство появится в свободной продаже. Более того, автомобиль имеет стильную решетку радиатора, улучшенные бамперы, новую головную оптику и модернизированные задние фонари. Жесткость кузова существенно улучшена, тогда как модель собрана на модульной платформе. Салон получит модернизированную переднюю панель, мультимедийный центр с экраном, спортивный руль и ряд других улучшений.

Что касается технических параметров, под капотом кроссовера предложен 1,5-литровый бензиновый мотор с турбиной на 169 л.с. мощности. Модель в разных комплектациях имеет передний или полный привод, а также 7-ступенчатую коробку передач.



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