В РФ подтвердили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса

07.07.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6368 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 694 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6368 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 629, Подмосковье – 283, Санкт-Петербурге – 278.

Всего в стране выявлено 694 230 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 463 880 человек, из них 9551 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 198 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 10 494 человек.

Накануне, 6 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6611. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 243.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.