 

Партия Прилепина предложила провести референдумы о присоединении ДНР и ЛНР

07.07.2020, 9:53, Новости дня

Партия «За правду» Захара Прилепина написала предвыборную программу и предложила внести в Конституцию поправку о праве присоединять к РФ любую территорию по итогам референдумов, сообщили СМИ.

Программа партии опубликована на ее сайте. Она намерена участвовать осенью в выборах в региональные заксобрания и гордумы.

Партия предлагает закрепить в Конституции норму, «позволяющую присоединять к РФ любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России».

В частности, как пишет «Коммерсант», партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав РФ самопровозглашенных Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Приднестровской Молдавской республике (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.

«Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПМР и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к РФ Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов», – говорится в программе.

Также партия выступает за «построение полноценного Союзного государства РФ и Белоруссии» с общими органами власти, общим бюджетом и единым рублем.

Кроме всего прочего, «За правду» предлагает отменить ЕГЭ, провести пенсионную реформу, увеличить число бюджетных мест в вузах, гарантировать первое рабочее место для выпускников и гарантировать каждому новорожденному по 1 млн рублей после достижения 18 лет на определенные цели.

В октябре Прилепин заявил о создании движения «За правду», позже он рассказал о нем в комментарии газете ВЗГЛЯД. В политсовет вошли американский актер с российским паспортом Стивен Сигал и певица Юлия Чичерина. «За правду» собирается участвовать в предстоящих региональных и федеральных выборах. Сам Прилепин надеется быть услышанным теми, кто сегодня «не вовлечен в политическую деятельность».

В мае Минюст внес партию «За правду» в список тех, кто имеет право участвовать в выборах.

Газета ВЗГЛЯД анализировала намерение Прилепина участвовать со своей партией в выборах в Госдуму.



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