 

Экс-футболист “Спартака” Митрюшкин может стать одноклубником Головина

07.07.2020, 9:06, Новости дня

Бывший футболист московского "Спартака" Антон Митрюшкин текущим летом может сменить клубную прописку. Голкипер может стать одноклубником Александра Головина по "Монако", где он уже провел несколько тренировок.

Накануне у 24-летнего стража ворот завершился контракт с его предыдущим клубом – швейцарским "Сьоном", за который он выступал на протяжении предыдущих четырех лет. В клубе из Швейцарии решили не подписывать новое соглашение с россиянином из-за возникшей финансовой ситуации.

Митрюшкин за период своей швейцарской карьеры сыграл за "Сьон" 76 матчей. До этого он провел в системе "Спартака" шесть лет, часть матчей проведя в первой команде, а часть – во второй.



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