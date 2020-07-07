Ученые предсказали появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие

07.07.2020, 8:08, Новости дня

Ученые из Сингапура предупредили о появлении в ближайшее десятилетие еще одной коронавирусной инфекции, которая также будет передаваться от животных людям.

По словам директора программы по новым инфекционным заболеваниям при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа, пока точно неизвестно, когда именно возникнет вспышка и насколько серьезной она будет, но ее появления стоит ожидать «совершенно точно», передает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

Также он отметил, что «ученые серьезно обеспокоены, что Sars-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время обратно».

Ученый, который в 2013 году после обнаружения ближневосточного респираторного симптома, также признал опасность коронавируса нового типа в Южной Америке. По его словам, «наиболее пессимистичной» выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые обитают во многих местах.

«Как показал опыт, эти животные переносят вирус бессимптомно и могут заражать как других животных, так и человека», – сказал Ван Линьфа.

В свою очередь замруководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук отметил, что сейчас реальное число инфицированных коронавирусом может быть в десять раз выше официальных показателей.

«Ученые не могут назвать точные цифры, поскольку у многих заболевание протекает без каких-либо симптомов. Единственным способом является проведение анализов на антитела», – сказал эксперт.

Ранее старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон заявил, что COVID-19 появился раньше вспышки в китайском Ухане и долгое время находился в спящем состоянии.