 

От COVID-19 в мире умерло более 537 тыс. человек

07.07.2020, 7:55, Новости дня

По состоянию на утро 6 июля во всем мире коронавирусом заразился 11 593 181 человек (+174 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 537 504 человека (4 тыс. за сутки), выздоровели 6 283 738.

В США число инфицированных достигло 2 935 712, умерло 130 284, излечилось 924 148 человек.

В Бразилии заболело 1 623 284 человека, 65 487 умерших и 1 062 542 излечившихся.

На третьем место по распространению заболевания Индия – там заболело 697 413 человек, 19 693 умерли, 424 433 выздоровели.

Далее следует Россия – 686 852 инфицированных, 10 280 умерших и 453 570 выздоровевших от COVID-19.

В Перу и Чили соответственно, 305 703 заболевших и 10 772 умерших, 298 557 инфицированных и 6384 жертвы коронавирусной болезни.

В Великобритании коронавирусом заразилось 287 290 человек, умер 44 321.

В Мексике уже 261 750 заболевших и 31 119 умерших.

Иран по масштабам распространения вируса обогнал Италию – там 243 051 инфицированных и 11 731 умерших по официальной статистике.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 июля общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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