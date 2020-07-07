Госдеп допустил возможность запрета приложения TikTok на территории США

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07.07.2020, 7:30, Новости дня

Американские власти рассматривают возможность запрета работы китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос», – приводит ТАСС ответ Помпео на вопрос о возможности запрета приложения TikTok на территории США.

Глава Госдепартамента также напомнил о том, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности США.

«Что касается китайских приложений, установленных у людей на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры», – отметил Помпео. При этом госсекретарь дал понять, что не хотел бы подробно комментировать вопрос до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

Напомним, в конце июня власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений из-за их «пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны».

В мае TikTok опередил по выручке от покупок внутри приложения YouTube, Netflix и Tinder. Суммарная выручка мобильного приложения TikTok и его китайского аналога Douyin в апреле составила 78 млн долларов.



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