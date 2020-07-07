Суд вынес решение в пользу руководителя USAGM

07.07.2020, 4:53, Новости дня

Федеральный судья вынес решение в пользу Майкла Пэка, руководителя Агентства по глобальным медиa (USAGM), в судебном процессе, инициированном из-за решения Пэка уволить глав международных вещательных структур, финансируемых из государственного бюджета.

Главный судья окружного суда Берил Хауэлл отклонила просьбу истца отменить решение Пэка об увольнении директоров сетей иновещания, заявив, что окончательное решение этого вопроса должно быть принято не в суде, а в ходе выборов. На прошлой неделе судья отклонила иск, поданный от имени Open Technology Fund («Фонда открытых технологий», OTF), некоммерческой корпорации, занимающейся развитием технологий, направленных на обеспечение свободного доступа людей во всем мире к Интернету.

По мнению истца, у Пэка не было законных оснований для увольнения Либби Лю, бывшего исполнительного директора Open Technology, а также руководителей Радио Свобода/Свободная Европа, Радио «Свободная Азия» и Ближневосточных вещательных сетей. В подчинении Пэка, возглавившего USAGM в прошлом месяце, находится и «Голос Америки», однако судебный процесс касался увольнения глав подразделений USAGM, но не курирование Майклом Пэком «Голоса Америки».

Пак является первым утвержденным Сенатом руководителем USAGM после серьезного пересмотра структуры руководства агентства, которую Конгресс утвердил, а президент Барак Обама подписал в конце 2016 года.

Благодаря этим изменениям, генеральный директор получил новые широкие полномочия в отношении всех вещательных сетей, финансируемых правительством США, включая право устанавливать бюджеты и прекращать финансирование агентств, которые он более не считает эффективными.

Хауэлл отметила: «Конгресс решил сосредоточить всю власть в руках исполнительного директора USAGM, и суд не может отменить это решение».

В иске OTF утверждается, что агентства, входящие в состав USAGM, защищены от политического вмешательства гарантиями, сформулированными в уставе и других документах, обеспечивающих работу агентства. Истцы утверждали, что действия Пэка «представляют собой самое вопиющее нарушение этих гарантий в истории».

В решении суда говорится: «Действия Пэка имеют глобальные последствия, и истцы в этом случае выразили глубокую обеспокоенность тем, что его пребывание на посту генерального директора USAGM наносит ущерб независимости и целостности международного вещания, финансируемого США». Тем не менее, «если действия Пэка ошибочны, то его назначение президентом и подтверждение Сенатом указывает на то, где должен решаться вопрос о его ответственности: в бюллетене для голосования»

В прошлом месяце Пэк обратился с посланием к сотням журналистов, редакторов и других сотрудников «Голоса Америки», обязавшись поддерживать традиции политического невмешательства и независимость редакционной политики «Голоса Америки» от правительства.

Тем не менее, некоторые сторонние наблюдатели и новостные организации, в том числе газеты New York Times и Washington Post, выразили опасения по поводу готовности Пэка противостоять политическому давлению. Пэк считается консерватором, его также называют соратником бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона.

В прошлом месяце Пэк в интервью газете Washington Examiner заявил, что увольнение сразу четырех руководителей USAGM было обусловлено желанием осуществить «перезагрузку» агентства. Он добавил, что подобные кадровые решения нередко принимаются при приходе нового руководства.

«Я счел, что смогу осуществить эти изменения путем замены топ-менеджеров, начиная с первого дня», – сказал Майкл Пэк, отметив, что он стремится «привнести объективность и баланс» в программы, выпускаемые под эгидой USAGM.

«Все, что я пытаюсь сделать, это вернуть агентство к тому, чтобы оно соответствовало своей миссии», – подчеркнул Пэк.