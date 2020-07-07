 

Зарина Догузова: Ростуризм планирует заниматься системным развитием туризма в Бурятии

07.07.2020, 2:40, Новости дня

Ростуризм окажет помощь властям Улан-Удэ в реконструкции исторического центра города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Привлекательность региона для отдыхающих и стратегию развития туризма в Бурятии обсуждали на совещаниях, которые провела глава Ростуризма Зарина Догузова. Она приехала в республику в конце прошлой недели, сообщает телеканал "Россия 24".

 

Зарина Догузова и глава Бурятии Алексей Цыденов обсудили планы развития особой экономической зоны "Байкальская гавань" с учетом уникальности озера Байкал и мирового опыта.

По итогам визита Зарина Догузова отметила: Ростуризм намерен заниматься системным развитием туризма в Бурятии.



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