 

Новый карантин. В Израиле закрыли клубы, бары, спортивные залы, бассейны, ограничили посещение синагог

07.07.2020, 2:38, Новости дня

Спустя два месяца после отмены жесткого карантина Израиль вновь вернулся к запрету массовых скоплений граждан, такое решение 6 июля приняло правительство страны, информирует Jerusalem Post.

Клубы, бары, спортивные залы, общественные бассейны и культурные мероприятия будут закрыты. В рестораны будут допускать не более 20 посетителей внутрь и до 30 – на летние площадки.

Увеличен штраф за неношение маски в публичном месте.

Допускается перевозка не более 20 пассажиров в одном автобусе. Правительственные учреждения обязаны перевести 30% персонала на удаленную работу.

Наиболее жаркие споры разгорелись вокруг предложения закрыть синагоги. В итоге кабинет министров ограничил количество одновременно молящихся – не более 19 человек.

Решение об ужесточении антикризисных мер принято на фоне резкого роста числа новых случаев коронавирусной инфекции. Так, 5 июля диагноз COVID-19 поставлен 818 жителям Израиля. Насчитывается 12 359 активных случаев, 88 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала вспышки в Израиле заболело 30 749 человек, скончалось 334.

20 июня в Израиле объявили о второй волне эпидемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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