 

В Ираке застрелен политический аналитик Хишам аль-Хашими

07.07.2020, 1:35, Новости дня

В понедельник в Багдаде был убит известный политический аналитик и бывший советник правительства Хишам аль-Хашеми. Об этом сообщили источники в правительстве Ирака, полиции и медицинских кругах.

По словам правительственных источников, убийство аль-Хашеми, который писал о политике, о террористической организации «Исламское государство» и о роли боевиков, поддерживаемых Ираном в Ираке, было целенаправленным, однако они не возложили ответственность за его убийство на какую-либо конкретную группировку.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за убийство аль-Хашеми.

Источники в полиции сообщили, что двое вооруженных людей на мотоциклах застрелили аль-Хашеми возле его дома в районе Заюна на востоке Багдада.

Аль-Хашеми, обладавший связями с политиками, активистами и высокопоставленными военными, работал советником бывшего премьер-министра Хайдера аль-Абади и неофициально оказывал услуги правительству нынешнего премьер-министра Мустафы аль-Кадхими, сообщил источник в полиции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз в США

26.06 / Guardian – «для танго нужны двое» — глава Европарламента заявил об отсутствии энтузиазма Лондона в переговорах с Брюсселем

26.04 / Россиян призвали оставаться дома на майские праздники

05.06 / Мурашко пообещал привиться от коронавируса

19.05 / Путин заявил, что медикам не платили “коронавирусные” доплаты из-за постановления правительства с “непонятно прописанными правилами”

18.06 / МИД оценил перспективы отмены антироссийских санкций ЕС

04.06 / Меркель выступила за доступность вакцины от коронавируса

26.05 / Сезон НХЛ возобновится в формате плей-офф из 24 клубов

24.06 / Украине напомнили об ожиданиях ЕС — реформы в обмен на финансовую помощь

15.05 / ЕП одобрил новые кредиты Украине и Балканам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска