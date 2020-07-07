В Ираке застрелен политический аналитик Хишам аль-Хашими

07.07.2020, 1:35, Новости дня

В понедельник в Багдаде был убит известный политический аналитик и бывший советник правительства Хишам аль-Хашеми. Об этом сообщили источники в правительстве Ирака, полиции и медицинских кругах.

По словам правительственных источников, убийство аль-Хашеми, который писал о политике, о террористической организации «Исламское государство» и о роли боевиков, поддерживаемых Ираном в Ираке, было целенаправленным, однако они не возложили ответственность за его убийство на какую-либо конкретную группировку.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за убийство аль-Хашеми.

Источники в полиции сообщили, что двое вооруженных людей на мотоциклах застрелили аль-Хашеми возле его дома в районе Заюна на востоке Багдада.

Аль-Хашеми, обладавший связями с политиками, активистами и высокопоставленными военными, работал советником бывшего премьер-министра Хайдера аль-Абади и неофициально оказывал услуги правительству нынешнего премьер-министра Мустафы аль-Кадхими, сообщил источник в полиции.