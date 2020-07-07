“Вердер” сохранил прописку в бундеслиге

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07.07.2020, 0:30, Новости дня

Бременский "Вердер" продолжит выступать в бундеслиге. Четырехкратный чемпион Германии вышел победителем в двухматчевом противостоянии с "Хайденхаймом".

"Вердер" занял 16 место в первой бундеслиге и был вынужден отстаивать свое право играть в элите. Его соперником в переходных матчах стал "Хайденхайм", занявший третье место во второй бундеслиге.

Обе встречи завершились вничью. В Бремене команды обошлись без забитых мячей. В ответной игре "Вердер" два раза вел в счете, но упустил победу в добавленное арбитром время. Ничья 2:2, и "Вердер" вышел победителем, за счет голов, забитых в гостях.



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