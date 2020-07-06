 

Глава МИД Эстонии допустил возможность запрета семи российских каналов

06.07.2020, 23:48, Новости дня

Правительство Эстонии вслед за Латвией может запретить на территории республики трансляцию семи входящих в «семью» RT российских каналов, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу сообщил порталу «Делфи», что «одобряет действия Латвии». Для реализации аналогичного запрета в Эстонии, по словам главы МИД республики, следует провести анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции является правильным шагом на пути реализации финансовых санкций, передает ТАСС.

В свою очередь представитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Кайри Саар-Исоп сообщила «Делфи», что «Эстония и Латвия тесно общаются по упомянутым вопросам». «Компетентным органом по применению финансовых санкций в Эстонии является Бюро данных об отмывании денег. Бюро анализирует возможные меры, оценивает передаваемую латвийскими партнерами информацию и формирует на основании этого свою позицию», – добавила Саар-Исоп.

Напомним, 30 июня Латвия запретила трансляцию семи входящих в семью RT российских каналов, так как они якобы «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что решение Латвии о запрете вещания семи каналов Russia Today является смешным, доказывающим неосведомленность властей Латвии. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к RT.

Главный редактор Russia Today Маргарита высмеяла решение властей Латвии, которые запретили семь каналов RT исходя из ошибочного мнения, что их возглавляет Киселев.



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