Рост числа случаев COVID-19 вынуждает страны восстанавливать ограничения

06.07.2020, 23:29, Новости дня

В то время как число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 11,5 млн, государствам становится все труднее перезапускать экономическую активность; некоторые страны были вынуждены восстановить карантинные меры или свернуть ранее анонсированные планы открытия.

Так, власти Австралии в понедельник объявили о закрытии границы между двумя самыми густонаселенными штатами страны, Викторией и Новым Южным Уэльсом. Граница закрыта на неопределенный срок. Такая мера была принята впервые со времен пандемии гриппа 100 лет назад.

Израиль в понедельник объявил о закрытии всех баров, клубов, спортзалов и общественных бассейнов, а также о сокращении допустимой вместимости ресторанов и религиозных учреждений. В стране зафиксировано более 30 000 подтвержденных случаев заражения и более 330 смертей.

В США, где число случаев растет в большинстве штатов, власти ряда штатов, в том числе Флориды и Техаса, восстановили некоторые ограничения.

В Нью-Йорке в понедельник открылись маникюрные салоны, однако открытие внутренних залов ресторанов отложено.

Гарвардский университет объявил, что откроется осенью, однако в кампус будут допущены менее половины студентов, а все предметы будут преподаваться в дистанционном режиме.

Индия в понедельник объявила о 23 000 новых случаев, вытеснив Россию с третьего места по общему количеству заразившихся. Теперь она уступает по числу подтвержденных случаев лишь США и Бразилии.

Страна закрыта на въезд, однако правительство постепенно снижает ограничения на внутренний туризм в целях стимулирования экономики.

При этом в самом населенном штате страны, Уттар-Прадеш, продлены ограничительные меры, распространяющиеся, в числе прочего, на главные туристические достопримечательности города Агра, такие как Тадж-Махал.

В Пакистане коронавирус диагностирован у министра здравоохранения Зафара Мирзы. На прошлой неделе анализ дал положительный результат у министра иностранных дел Мехмуда Куреши. Оба заявляют, что переносят заболевание в легкой форме.

Греция в понедельник объявила запрет на въезд туристов из Сербии в связи с ростом числа заражений в этой стране.

Северо-западная часть Испании всю неделю находится в карантинном режиме в связи с опасениями по поводу нового всплеска заражений.

Испания стала одним из главных очагов COVID-19 в Европе: там зафиксировано 250 000 заражений и 28 000 смертей.

Президент Сальвадора Найиб Букеле на две неделе отложил следующую стадию открытия страны в связи с 50-процентным ростом числа заражений в последние дни.

В Саудовской Аравии в преддверии начала хаджа, когда в страну приезжает порядка 2,5 миллионов человек, количество паломников ограничили до 1000. Мусульман из других стран в этом году в Саудовскую Аравию не допустят. Паломникам также запретили прикасаться к Каабе, а при совершении ритуалов и молитв нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Главы бейсбольной и футбольной лиг Японии решили с пятницы начать пускать болельщиков на матчи, но в ограниченном количестве.

В Париже в понедельник открылся один самых посещаемых музеев мира – Лувр. Посетители обязаны носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисептиком для рук на входе.