 

Пытки, давление, угрозы. ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму

06.07.2020, 22:15, Новости дня

Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет представила доклад “О правах человека в Крыму, Никарагуа и Венесуэле”, документ был опубликован 2 июля.

Доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года и опирается на работу миссии по контролю за соблюдением прав человека в Украине.

“Нарушения прав человека, связанные с пытками и другими видами жестокого обращения со стороны правоохранительных органов, продолжались в Крыму. Во всех задокументированных случаях, когда жертвы обращались с жалобами в суды и правоохранительные органы, ни один из нарушителей не был привлечен к ответственности”, – отмечено в докладе.

В ООН подчеркнули, что на аннексированном полуострове продолжается криминализация свободы выражения мнений в социальных сетях, также журналисты продолжают сталкиваться с вмешательством в их профессиональную деятельность. Несколько групп гражданского общества столкнулись с препятствиями в организации конференций, общественных обсуждений и других встреч.

“Мое управление получило информацию о давлении и угрозах со стороны правоохранительных органов на владельцев объектов, где планировали встретиться крымскотатарские гражданские группы”, – подчеркнула Бачелет.

В докладе приводятся примеры нарушения Россией международного гуманитарного права: РФ провела 10-й призыв в армию на оккупированном полуострове и продолжает применять свое уголовное право.

“Переводы задержанных с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы продолжают нарушать запрет на индивидуальные или массовые принудительные перемещения, а также на депортацию защищаемых лиц”, – сказано в документе.

Верховный комиссар по правам человека также выразила обеспокоенность дискриминацией, с которой сталкивались нынешние и бывшие жители Крыма при попытке получить доступ к банковским услугам или зарегистрировать рождения и смерти в Украине.

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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