Российские медики вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

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06.07.2020, 21:30, Новости дня

Бригады врачей из Московской области направлены в Казахстан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Всего в работе местных больниц задействованы 26 врачей, среди которых анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи. Это ведущие специалисты Подмосковья, в том числе из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской больниц», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В составе бригады работают также два врача из Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава. Возглавляет группу замминистра здравоохранения России, доктор медицинских наук Олег Гриднев.

Ранее бригада врачей из Москвы под руководством главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко закончила работу в Дагестане, где медики оказывали помощь в борьбе с коронавирусом.



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