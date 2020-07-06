На следующем предвыборном мероприятии Трампа будет рекомендовано носить маски

06.07.2020, 21:18, Новости дня

Предвыборный штаб Дональда Трампа решил рекомендовать ношение масок в ходе следующего агитационного мероприятия президента в качестве меры предосторожности, сообщил в понедельник глава аппарата Белого дома Марк Медоус.

В следующую субботу Трамп планирует провести мероприятие на открытом воздухе в Портсмуте, штат Нью-Гемпшир.

«Разумеется, мы с нетерпением ждем визита в Гранитный штат и встречи с жителями Нью-Гемпшира, и с нашей точки зрения, это скорее мера предосторожности», – пояснил Медоус в интервью каналу Fox News.

Объявляя о субботнем мероприятии, предвыборный штаб заявил, что в месте его проведения «будет обеспечен широкий доступ к антисептику для рук, а всем присутствующим обеспечат маски, ношение которых сильно приветствуется».

Состоявшаяся в прошлом месяце предвыборная акция президента в Талсе, штат Оклахома, привлекла большое внимание, поскольку мероприятие проходило в закрытом помещении, однако рекомендации относительно ношения масок и соблюдения социальной дистанции отсутствовали.

В Талсе присутствующим раздавали маски, однако не настаивали на их ношении. Сам Трамп отказывается носить маску на публике или рекомендовать другим это делать, несмотря на рекомендации экспертов и рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус впоследствии диагностировали по меньшей мере у восьми сотрудников предвыборного штаба, которые были в Талсе.

Коронавирусом также заразилась присутствовавшая на мероприятии высокопоставленная сотрудница предвыборного штаба и подруга Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл. Бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Герман Кейн, на прошлой неделе также сообщил, что заболел.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в интервью Fox отметила: «Предвыборный штаб ясно дал понять, что мы не только будем раздавать маски, но и рекомендуем их носить. Очень важно соблюдать рекомендации CDC».

На предвыборную акцию Трампа в Южной Дакоте, которая состоялась накануне Дня независимости, пришло около 7500 человек. Мероприятие проходило в открытом амфитеатре, где носить маски было необязательно, и многие были без масок.