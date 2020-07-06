 

Обвиняемого Россией в растрате американца объявили в международный розыск

06.07.2020, 19:48, Новости дня

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина США Питера Штерна, обвиняемого в особо крупной растрате в России. Американца объявили в международный розыск.

«Постановлением Басманного суда Москвы в отношении Штерна Питера Джейкоба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он объявлен в международный розыск», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

Штерну заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная в особо крупном размере»). Детали уголовного дела не уточняются.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бизнесмена и политика из Молдавии Ренато Усатого по уголовному делу об организации преступного сообщества.



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