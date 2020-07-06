Британия провозгласила себя «силой добра»

06.07.2020, 19:30, Новости дня

Введя санкции против РФ и Саудовской Аравии, Великобритания проявила себя как «сила добра», считает глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Сегодня мы вносим в список 49 граждан и организаций, ответственных за самые худшие преступления против прав человека в недалеком прошлом. Это демонстрация того, что глобальная Британия действует в мире как сила добра», – приводит его слова РИА «Новости».

Он считает, что данный санкционный режим позволит Британии преследовать отдельных граждан и организации по всему миру, в отличии от обычного механизма санкций, который направлен на конкретные страны.

По его словам, решение о пополнении списка будет принимать группа специалистов в различных отделах британского МИД.

Напомним, Великобритания сообщила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин и другие.

Россия заявила, что намерена принять ответные меры на британский «список Магнитского».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».