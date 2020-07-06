Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

06.07.2020, 19:30, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota анонсировал выход нового кроссовера, который будет показан широкой публике уже 9 июля.

Вместе с тем автомобиль пока называют Corolla Cross, однако в ходе дебюта могут озвучить и несколько иное название. Кроме того, новинка построена на новейшей архитектуре GA-C, которая неоднократно применялась в японской марке. Кроме того, автомобиль имеет стильную решетку радиатора, а также улучшенные ходовые огни и продвинутые накладки на колесных арках.

Под капотом автомобиля установлена гибридная силовая установка с 1,8-литровым агрегатом, а также электрическим мотором. Пока точные характеристики нового кроссовера не называют, однако предполагается, что автомобиль может поступить одновременно на глобальном рынке, где сможет получить высокий спрос.