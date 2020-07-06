 

Пострадавшая во время трагедии в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

06.07.2020, 17:08, Новости дня

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года, скончалась, сообщили в минздраве Пермского края.

«Девушка скончалась, подробности не разглашаем», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В клуб Пекарская пришла вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Перед пожаром он вышел на улицу покурить, Ирина же надышалась угарным газом. Врачи говорили, что из-за токсического поражения мозга девушка на всю жизнь осталась тяжелым инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка. Все это время она находилась на лечении, в последние годы лежала в паллиативном отделении больницы в городе Березники, не могла говорить и самостоятельно есть.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел на юбилейной вечеринке заведения в ночь на 5 декабря 2009 года. В день происшествия и в последующие несколько месяцев от ожогов и отравления продуктами горения погибли 156 человек, еще около сотни получили травмы.



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