Командующий ВМС Украины пообещал вернуть флот в Севастополь

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06.07.2020, 16:30, Новости дня

Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Севастополь якобы является главной базой ВМС Украины, и пообещал туда вернуться.

«Главная база Военно-морских сил Украины – это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь», – сообщил Неижпапа в интервью газете «Думская».

Главком ВМС Украины заявил, что прослужил в Севастополе всю жизнь, и пообещал вернуться в город. Неижпапа утверждает, что у многих украинских офицеров есть жилье в Крыму, однако он не намерен «соваться» в Крым, пока полуостров «не станет украинским».

«Я к этому отношусь категорически: я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка», – приводит его слова РИА «Новости».

Неижпапа ранее заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – сообщил Неижпапа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины. 

Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил способность ВМС Украины воевать с Россией.

Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против РФ безответственны, провокационны и оторваны от жизни.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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