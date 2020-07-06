Великобритания начинает вводить санкции против нарушителей прав человека

06.07.2020, 14:54, Новости дня

ЛОНДОН – Великобритания в понедельник впервые внесет иностранных граждан в список лиц, которым грозит замораживание активов и запрет на въезд в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека. Речь идет о новой схеме пост-брекситовских санкций, принятой по примеру американского Закона Магнитского 2012 года.

Министр иностранных дел Доминик Рааб настаивал на жестком режиме санкций, и за первыми именами, которые будут названы в парламенте, в ближайшие месяцы последуют новые санкции в рамках «исключительно британского» режима, появившегося в связи с тем, что страна вышла из ЕС в январе.

«С сегодняшнего дня у Великобритании появятся новые полномочия, чтобы не пускать в страну причастных к серьезным нарушениям прав человека, не позволять им переправлять деньги через наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики», – заявил Рааб.

«Это наглядный пример того, как Великобритания будет возглавлять мировые усилия по отстаиванию прав человека. Мы не позволим людям, которые хотят причинять боль и разрушать жизнь невинных жертв, пользоваться тем, что может предложить Великобритания».

В соответствии с Законом Магнитского, принятым в 2012 году, США ввели запреты на въезд и заморозили активы российских чиновников, связанных со смертью Сергея Магнитского – российского адвоката, арестованного в 2008 году после его заявлений о причастности российских чиновников к масштабным налоговым махинациям.

Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году после жалоб на жестокое обращение.

Рамочная основа для британских санкций, которую называют поправкой Магнитского, не направлена конкретно против россиян, но появилась во время кризиса в отношениях между Лондоном и Москвой после атаки на бывшего российского шпиона в Англии с применением нервно-паралитического отравляющего вещества.