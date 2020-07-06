 

Алонсо возвращается? Экс-чемпион мира может оказаться в Renault

06.07.2020, 14:50, Новости дня

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо следующий сезон может провести в команде Renault. Известно, что австралиец Даниэль Риккардо покинет коллектив осенью и присоединится к McLaren. И инсайдеры сватают на его место Алонсо.

Слухи об этом переходе ходят давно, с тех самых пор, когда стало известно, что французская "конюшня" теряет Риккардо. Однако, ни сам Алонсо, ни боссы Renault, ни самые известные эксперты подробно возможность возвращения испанца в "Королевские гонки" не комментировали.

Мало того, известно, что Алонсо, завершивший свою предыдущую часть карьеры именно в McLaren, остался верен этому коллективу и выступал под его эгидой в других сериях и гонках. Однако журналист испанского издания Movistar Ноэми де Мигель сообщила, что в среду 8 июля Renault объявит о подписании контракта с новым пилотом на сезон-2021. И при этом босс "конюшни" Сириль Абитебуль сказал механикам, что они "уже с ним работали". А ведь Алонсо уже был гонщиком Renault.

YA ES LUNES !

Según me han informado, el miércoles #Renault tiene previsto hacer un anuncio oficial.

Tras la carrera, Cyril Abiteboul les ha dicho a los mecánicos más veteranos (aquellos que llevan más de 15 años), que ya han trabajado con él.

Buenas noches 💤 #F1 #Renault

— Noemí de Miguel (@Noemidemiguel) July 5, 2020



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