 

Мать, бросившую сына в парке с пакетом на голове, отправят на принудительное лечение

06.07.2020, 14:50, Новости дня

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор Надежде Куликовой, которая зимой бросила своего ребенка в парке с пакетом на голове. Женщину признали невменяемой. Суд постановил отправить ее на принудительное лечение, передает телеканал "Россия 24".

Сообщается, что суд исключил из обвинения покушение на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ), переквалифицировав дело на статью 125 УК РФ – "Оставление в опасности".

Ранее эксперты установили, что Куликова страдает шизофренией. Об итогах экспертизы сообщалось в октябре прошлого года. Об отправке женщины на лечение ходатайствовал Следственный комитет.

Инцидент в парке Лосиный остров произошел в феврале 2019-го. Мать привела шестилетнего сына в парк, надела ему на голову пакет, обмотала скотчем и оставила там. Ребенок провел на морозе около 13 часов. Он смог выбраться и выйти на трассу, где его заметили автомобилисты.

Куликова сначала обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ее сын сбежал. Когда выяснились обстоятельства случившегося, женщина стала отрицать свою вину, хотя признала, что "поступила жестоко".



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