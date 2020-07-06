 

Опубликована переписка историка Соколова с убитой аспиранткой

06.07.2020, 14:48, Новости дня

Суд огласил переписку историка Олега Соколова с убитой им 24-летней Анастасией Ещенко. На заседании доцент заявил, что именно этими сообщениями аспирантка якобы спровоцировала преступление.

«Это маленькая вершина тех страшных оскорблений, этими сообщениями она довела меня до безумия!» – сообщил Соколов, отметив, что надеется на открытый суд.

По словам судьи, следователи изучили два телефона, два ноутбука и системный блок, передает «Петербургский дневник».

Судя по представленной переписке, отношения между Ещенко и Соколовым испортились еще в июле 2019 года. Аспирантка ревновала историка к другим женщинам, оскорбляла семью Соколова и заявляла, что ненавидит его самого и его детей.  

«С бабами общаешься (…) я слышу, как ты к ней клеишься», – говорится в одном из сообщений, которые помимо прочего содержат нецензурную брань.

Также в ходе заседания была оглашена переписка Соколова с бывшей женой по поводу переводов средств на детей и об общении с ними.

Напомним, Соколов ранее потребовал обнародовать на открытом заседании переписку с убитой им аспиранткой, так как, по его мнению, у людей складывается неверное впечатление о нем и о его жертве.

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека. Было установлено, что его жертвой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.



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