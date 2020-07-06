 

Зеленский: Снижение количества медиков, которые заражаются COVID-19, показывает, что старания власти дают результат

06.07.2020, 14:47, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания 6 июля заявил, что уменьшение числа украинских медиков, которые заражаются COVID-19, – это результат действий власти по защите медицинских работников страны. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Во время совещания министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что процент заболевших медработников продолжает снижаться. Сейчас он составляет 6%.

“Снижение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и дают результат. Помню, в начале эпидемии заболевшие медики составляли пятую часть всех зараженных. Теперь такое же тщательное внимание нужно уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Нужно требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти с болезнью, от которой пока нет вакцины”, – подчеркнул Зеленский.

В Национальной полиции отметили, что проверяют работу клубов после 22.00. Развлекательные заведения, которые работали в это время, были закрыты.

В Министерстве внутренних дел заявили, что будут тщательнее контролировать работу этих заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.

По данным Центра общественного здоровья, за время эпидемии COVID-19 зафиксирован у 7030 украинских медиков., из них 4406 медработников выздоровели.

23 июня Офис президента сообщил, что в Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Гончаренко: Если бы я встретился с Путиным, я бы его просто придушил

19.05 / Токио в официальном документе назвал Южные Курилы «японскими»

29.05 / Создан алгоритм FLDR, который быстрее и эффективнее существующих моделей генерирует случайные числа

03.07 / Россия Путина: автократическая клептократия и клановый капитализм

31.05 / ММА. Бернс выиграл у экс-чемпиона UFC Вудли в Лас-Вегасе

04.07 / Появились сообщения о госпитализации Хазанова

24.05 / Yle – финны готовы поступиться новыми истребителями ради спасения экономики от пандемии

28.05 / Россия решила повторно пригласить всех гостей на Парад Победы

10.04 / Большинство новых вирус-положительных в Москве оказались моложе 65 лет

10.05 / Инсайдеры назвали дату старта сезона “Формулы-1”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска