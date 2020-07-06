 

Врачи предупредили об особо заразном штамме коронавируса в Южной Корее

06.07.2020, 14:16, Новости дня

В Южной Корее распространяется штамм COVID-19 под названием GH, который намного быстрее и заразнее других подвидов нового коронавируса, сообщила организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Власти страны были вынуждены усилить ранее ослабленные ограничения из-за возникновения новых очагов распространения коронавируса. Так, с начала мая было зафиксировано более 270 случаев заболевания COVID-19, связанных с распространением вируса в ночных клубах и барах в Сеуле, около 152 случаев заболевания связаны со складом компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кенгидо около Сеула, передает РИА «Новости».

Медики секвенировали геном вируса из материала от 526 пациентов с COVID-19, и обнаружили в 333 случаях нуклеотидную последовательность, соответствующую группе GH.

Согласно базе данных геномов вирусов GISAID, управляемой ВОЗ, COVID-19 классифицируется на семь штаммов-S, V, L, G, GH, GR и O («другие»). В Южной Корее были обнаружены все группы, кроме L. Вначале в стране распространялся штамм S из Китая, мутировавший потом в V. Однако с апреля-мая в Южной Корее в основном заражаются штаммом G и его подгруппами GR и GH, завезенными из-за границы.

Считается, что штамм GH, являющийся мутацией штамма S, распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды COVID-19. «Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность», –  заявила на брифинге глава KCDC Чон Ын Ген. По ее словам, это вызывает опасения у карантинных властей и «представляет сложный вызов» в вопросе разработки стратегии борьбы с вирусом.

Этот штамм возник в Европе, Северной и Южной Америке, и регионах Африки, для Южной Корее он является иностранным, однако последние очаги заражения в коронавирусом в стране связывают именно с ним.

Чон Ын Ген пояснила, что в Южной Корее изменилось соотношение новых локальных и завезенных случаев коронавируса. Растет число «завезенных» случаев, которое теперь составляет до половины новых в день.

Напомним, генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал число выявленных в РФ штаммов нового коронавируса.



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