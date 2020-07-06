Корабль ВМС США у берегов Китая остался с неполным боекомплектом

06.07.2020, 13:48, Новости дня

Военно-морские силы США до сих пор не пополнили запас ракет на прибрежном боевом корабле класса Independence «Габриэль Гиффордс», сообщили СМИ.

Как пишет портал The Drive, на судне установлена современная пусковая система Mk 87 Mod 0, рассчитанная на восемь стелс-ракет RGM-184A Naval Strike Missile, передает РИА «Новости». В октябре прошлого года на учениях на острове Гуам экипаж «Гиффордса» поразил такой ракетой списанный фрегат и потопил его.

С тех пор «Габриэль Гиффордс» патрулирует воды Южно-Китайского моряс неполным боекомплектом – свободный слот для новой ракеты так и не заполнили.

В ВМС США не ответили, почему «потерянную» ракету не восполнили новой. Журналисты Издание предположило, что это связано с проблемами во взаимодействии между разработчиком оружия – норвежской компанией Kongsberg – и его производителем, американским концерном Raytheon.

Такую ситуацию на корабле, призванном демонстрировать Китаю военные возможности США в Тихом океане, эксперты посчитали недопустимой. В этой связи под вопросом оказалось состояние всей программы RGM-184A Naval Strike Missile.

Напомним, в конце октября прошлого года власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава. Причиной этого могли стать инциденты с военной авиацией США в Японии.

Так, в августе 2019 года военный транспортный вертолет США CH-53 потерял иллюминатор во время полета у берегов острова Окинава. А в июле 2018 года иллюминатор вертолета США упал в районе военной базы в префектуре Канагава.