 

Число растет. В брестском “Динамо” 16 человек заразилось коронавирусом

06.07.2020, 13:45, Новости дня

В белорусском футбольном клубе "Динамо" из Бреста резко скакнуло количество зараженных вирусом COVID-19. Всего в команде зафиксировано 16 случаев инфицирования, 11 из них — у футболистов.

Имена всех игроков, сдавших положительные тесты на коронавирус сообщает Tribuna. По информации портала, вирус обнаружен у Артема Милевского, Евгения Хачериди, Романа Юзепчука, Кирилла Печенина, Дениса Лаптева, Александра Нойока, Всеволода Садовского, Михаила Городейчука, Сергея Кривеца, Сергея Игнатовича и Максима Витуса.

Юзепчук, Игнатович и Нойок находятся в больнице. Помимо непосредственно спортсменов вирус был обнаружен у пяти людей из числа персонала команды.

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что изначально в команде было зафиксировано три случая заражения. Однако несмотря на просьбу перенести ближайший матч со "Смолевичами" руководство АБФФ отказало им в этом. Команды сыграли, встреча завершилась вничью (3:3).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Африканское командование США: Москва размещает в Ливии военную авиацию

08.06 / В Общественной палате рассказали о важности соцработников для россиян

23.04 / В США прояснили прогноз о «сокрушительной» второй волне коронавируса

11.05 / Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза

16.06 / В Пскове по делу Светланы Прокопьевой начался допрос свидетелей

13.06 / Burisma Group отрицает свою причастность к взятке руководству НАБУ и САП

11.04 / Москва и Эр-Рияд зарыли топор нефтяной войны — но этого может оказаться недостаточно

04.07 / Зеленский ответил на вопрос о требовании России

30.06 / Вооруженные силы США пытаются увеличить расовое многообразие

27.04 / Трамп опроверг информацию о намерении уволить главу минздрава Азара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска