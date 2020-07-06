СК озвучил новые подробности фатального крушения вертолета в Ростовской области

06.07.2020, 13:45, Новости дня

Уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" возбуждено по факту крушения вертолета Ми-2 в Ростовской области.

Как сообщили в Следственном комитете, сотрудники ведомства установили, что катастрофа произошла около половины пятого утра в понедельник, 6 июня. Воздушное судно разбилось при выполнении пробного полета после ремонта в полутора километрах от хутора Кирсалово в Пролетарском районе.

На борту находились два человека – 50-летний пилот, и механик 1962 года рождения – именно он стал единственной жертвой авиакатастрофы. Известно, что мужчина скончался на месте от полученных травм. Второй пострадавший выжил и был госпитализирован.

Помимо этого следователи выяснили, что летчик поднял вертолет в воздух с нарушением правил – он не уведомил органы организации воздушного движения о предстоящем полете.

По предварительной версии, причиной ЧП мог стать отказ двигателя, однако окончательные выводы о причинах катастрофы можно будет сделать только после проведения соответствующего расследования.