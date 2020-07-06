 

За последние 10 лет содержание американских войск обошлось ФРГ почти в €1 млрд

06.07.2020, 13:30, Новости дня

Согласно данным Минфина ФРГ, за последние 10 лет немецкое правительство потратило на содержание американских войск почти €1 млрд, пишет Die Welt. Большая часть этих денег идёт на строительные работы; также в список затрат входит покрытие ущерба, нанесённого американскими солдатами и возмещение американских военных инвестиций. Впрочем, затраты самих США на содержание своих войск многократно превышают немецкие, отмечает издание.


Reuters

Министерство финансов ФРГ предоставило сведения о том, во сколько Германии обходится содержание американских солдат, пишет Die Welt. Согласно данным ведомства, за последние 10 лет немецкое правительство выделило на содержание войск США почти €1 млрд.

Как отмечает издание, примерно две трети из этой суммы приходятся на строительные работы, а остальную часть составляют так называемые затраты на последствия оборонительной деятельности. К ним, в первую очередь, относятся выплаты бывшим сотрудникам американских вооружённых сил, устранение причинённого американскими солдатами ущерба, а также возмещение американских военных инвестиций.

При этом сами США платят за размещение своих войск куда больше, отмечает издание. Согласно данным американского Минобороны, за прошлый год США потратили €7234 млрд, что в 61 раз больше прошлогодних затрат ФРГ. Die Welt подчёркивает, что ни одна другая страна с размещёнными в ней американскими войсками не обходится американским налогоплательщикам так дорого.

Впрочем, базы в Германии приносят США очевидную выгоду, пишет издание: с помощью авиабазы Рамштайн американские войска обеспечивают снабжение своих операций в Ираке и Афганистане, в Штутгарте находится центральное командование войск США в Европе, а в Графенвёре находится один из крупнейших учебных полигонов в Европе.  



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