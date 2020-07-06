В Кремле заверили в планах РФ продолжать помогать Донбассу

06.07.2020, 13:16, Новости дня

Россия продолжит помогать Донбассу, поскольку существенного продвижения урегулирования нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что РФ оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, по-прежнему мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Повторяю, мы по-прежнему говорим о ситуации на юго-востоке Украины», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также сообщил, что не располагает данными о шагах в сторону сближения Донбасса с Россией. По его словам, очень многие граждане самопровозглашенных республик юго-востока Украины получили российское гражданство и являются гражданами России.

«Мы знаем, что решение о предоставлении гражданства было принято, руководствуясь сугубо гуманитарными соображениями, после того как эти граждане фактически были отторгнуты своей собственной страной под угрозой фактически уничтожения», – отметил он.

Песков также подчеркнул, что подвижек на переговорах советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны. Он утверждает, что РФ не ставила никаких ультиматумов, но Украина должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

«Состоялись контакты на уровне советников глав государств нормандской четверки. Мы уже слышали заявления моего коллеги (Дмитрия) Козака о том, что не удалось существенно продвинуться, и действительно здесь можно еще раз повторить, что в очередной раз не удалось продвинуться не по вине российской стороны», – подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера опроверг сообщения, прозвучавшие в СМИ о том, что РФ якобы выдвигала ультиматум Украине по внесению предложений по изменению в свою конституцию до 6 июля.

«Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана, и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать», – сказал он.

Ранее стало известно, что в Берлине договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева. Участники встречи в Берлине попытались определить временные рамки проведения нового саммита «на высшем уровне», но «об этом говорить пока очень-очень рано».

Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса.

Напомним, полпред РФ в группе Борис Грызлов сообщил, что политическая подгруппа Контактной группы по урегулированию в Донбассе приступила к обсуждению закона об особом статусе.