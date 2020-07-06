 

NASA анонсировало выпуск туалетной воды с ароматом космоса

06.07.2020, 13:08, Новости дня

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило сбор средств через краудфандинговую платформу Kickstarter на производство туалетной воды с ароматом открытого космоса.

«Нам нужна ваша помощь для запуска в массовое производство, чтобы каждый мог лично ощутить запах космоса», – передает «Коммерсант» сообщение американского ведомства.

Как говорится в пояснении к этому проекту, несколько десятилетий назад специалисты NASA занялись разработкой запаха космоса, чтобы использовать его во время подготовки астронавтов к полетам. На протяжении многих лет формула этого запаха являлась строжайшей тайной. Но теперь решено познакомить с этим запахом не только астронавтов.

На данный момент уже разработаны дизайн флакона емкостью 120 мл и упаковка для Eau de Space.

Уточняется, что сами астронавты характеризуют запах космоса как «пережаренный стейк, малину и ром». С момента запуска сбора кампания получила уже более 330 тыс. долларов. Сбор продлится до середины августа.

Ранее NASA опубликовало фотографию серебристых облаков, сделанную с орбиты, назвав снимок «открыткой с края космоса».



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