 

Британский министр: решение Лондона по Huawei не «высечено в камне»

06.07.2020, 12:42, Новости дня

ЛОНДОН – Решение британских властей позволить китайской компании Huawei ограниченное участие в создании сети связи 5G не было «высечено в камне», и пересматривается после введения американских санкций, заявил в понедельник министр культуры Оливер Дауден.

В январе Великобритания разрешила Huawei принимать ограниченное участие в создании будущих сетей 5G, но официальные лица в Национальном центре кибербезопасности после этого изучали воздействие американских мер, о которых было объявлено в мае.

Дауден заявил телекомпании Sky News, что санкции, разработанные для ограничения возможностей Huawei получать современные микрочипы для оборудования 5G, вероятно, окажут значительное влияние на надежность поставщика.

«Это [решение] не высечено в камне, мы постоянно анализируем нашу систему безопасности, чтобы удостовериться, что мы используем лучшую из возможных систему безопасности для нашей телекоммуникационной сети», – сказал он.

Доуден отказался комментировать сообщения о том, что официальные лица разрабатывают предложения о прекращении установки оборудования Huawei, отметив, что любое решение будет объявлено в парламенте.

«Если США вводят санкции, а они это сделали, мы считаем, что это может оказать значительное влияние на надежность оборудования Huawei и нашу возможность его использования безопасным образом», – заявил министр.



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