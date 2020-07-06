Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

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06.07.2020, 12:30, Новости дня

Президент Польши Анджей Дуда подписал проект изменений в конституцию страны, запрещающий усыновление детей однополыми парами.

В Польше запрещены однополые браки, более того, баллотирующийся на второй президентский срок Дуда объявил, что не допустит регистрации таких браков в Польше, пока будет занимать президентский пост. В то же время вопрос усыновления детей однополыми парами пока не урегулирован юридически, передает РИА «Новости».

Теперь проект изменений конституции поступит в нижнюю палату парламента Польши (сейм). Как ожидается, закон легко пройдет рассмотрение в сейме и будет принят, так как большинство в этой палате имеет правящая партия «Право и справедливость», которая и выдвинула Дуду своим кандидатом в президенты.

Тем временем парламент Черногории проголосовал за закон об официальном партнерстве однополых пар. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Черногория стала полем для экспериментов беспринципного афериста, что может плохо для нее закончиться.



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