Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

06.07.2020, 12:30, Новости дня

Президент Польши Анджей Дуда подписал проект изменений в конституцию страны, запрещающий усыновление детей однополыми парами.

В Польше запрещены однополые браки, более того, баллотирующийся на второй президентский срок Дуда объявил, что не допустит регистрации таких браков в Польше, пока будет занимать президентский пост. В то же время вопрос усыновления детей однополыми парами пока не урегулирован юридически, передает РИА «Новости».

Теперь проект изменений конституции поступит в нижнюю палату парламента Польши (сейм). Как ожидается, закон легко пройдет рассмотрение в сейме и будет принят, так как большинство в этой палате имеет правящая партия «Право и справедливость», которая и выдвинула Дуду своим кандидатом в президенты.

Тем временем парламент Черногории проголосовал за закон об официальном партнерстве однополых пар. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Черногория стала полем для экспериментов беспринципного афериста, что может плохо для нее закончиться.