 

Бизнесмен и бригадир задержаны после обрушения строящегося ТЦ под Кировом

06.07.2020, 12:30, Новости дня

Следователи задержали индивидуального предпринимателя и бригадира в рамках расследования уголовного дела по факту гибели рабочих на строительном объекте в Зуевке, сообщается на сайте СУ СК РФ по Кировской области.

«В настоящее время индивидуальный предприниматель и бригадир задержаны, допрошены в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, выяснение причин и условий, способствовавших несчастному случаю», – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что по месту жительства предпринимателя и бригадира следователи провели обыски, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, в ходе обрушения строящегося ТЦ в городе Зуевке Кировской области погибли три строителя. Площадь обрушения составила 250 квадратных метров, причиной обрушения могло послужить нарушение при строительстве.

Выжившего мужчину положили в реанимацию.



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