Консул США в Гонконге назвал «трагедией» новый закон КНР о безопасности

06.07.2020, 10:30, Новости дня

ГОНКОНГ – Главный американский дипломат в Гонконге в понедельник назвал «трагедией» использование нового закона о национальной безопасности для сокращения «основополагающих свобод» в этом финансовом центре Азии и создания «атмосферы принуждения и самоцензуры».

«Применение закона о национальной безопасности для подрыва основных свобод и создания атмосферы принуждения и самоцензуры является трагедией для Гонконга, – заявил журналистам генеральный консул США в Гонконге и Макао Хэнском Смит. – Гонконг добился успеха именно благодаря своей открытости, и мы сделаем все, чтобы сохранить это».

Закон, введенный на прошлой неделе после прошлогодних антиправительственных протестов в Гонконге, объявляет незаконной сепаратистскую, подрывную или террористическую деятельность, а также иностранное вмешательство во внутренние дела города. Любой человек, принимающий участие в таких акциях, как скандирование лозунгов, поднятие транспарантов и флагов, призывающих к независимости города, нарушает закон, вне зависимости от того, сопровождалось это насилием или нет.

Критики видят в этом самый уверенный шаг Пекина по разрушению правовой «защитной стены» между бывшей британской колонией и авторитарной системой, созданной Компартией Китая на материке.

После вступления закона в силу правительство также уточнило, что популярный протестный лозунг «Освободить Гонконг, революция нашего времени» имеет сепаратистские коннотации, и поэтому также запрещен.

В гонконгских публичных библиотеках начали изымать книги, написанные продемократическими авторами, включая активиста Джошуа Вонга и политика Таню Чан. Орган, в ведении которого находятся библиотеки, сообщил, что изъятые книги проверяются на предмет соответствия новому закону.

Многие продемократические магазины, которые публично заявляли о своей солидарности с демонстрантами, удалили продемократические наклейки и художественные работы, украшавшие их стены, из опасений, что они могут нарушать новый закон.

23-летний Тонг Ин Кит стал первым жителем Гонконга, которому предъявлены обвинения по новому закону. Он якобы въехал в группу полицейских, держа флаг с лозунгом «Освободить Гонконг, революция нашего времени».