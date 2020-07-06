Путин утвердил список поручений по итогам совещания во вопросу развития IT и связи

06.07.2020, 10:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года совещания по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, правительству поручено проработать вопросы, касающиеся увеличения закупок отечественного программного обеспечения и доли его использования органами государственной власти и организациями с государственным участием в 2020 и 2021 годах в целях поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли информационно-коммуникационных технологий.

Также необходимо проработать вопрос совершенствования нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий, в том числе с учетом ведущих международных практик.

Кроме того, Путин поручил проработать вопрос выделения отдельных направлений информационно-коммуникационных технологий, деятельность по которым в значительной степени связана с реализацией товаров и услуг пострадавшим отраслям российской экономики, в том числе посредством создания отдельных кодов в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, в целях принятия решения о включении их в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, поддержки приобретения и внедрения программного обеспечения отечественного производства предприятиями малого и среднего бизнеса, разработки комплекса мер по содействию внедрения инновационного программного обеспечения, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, в деятельность медицинских организаций.

Также правительству поручено проработать вопросы расширения мер поддержки инновационных технологических стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий, предоставляемых институтами развития, предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки данных, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности и обеспечения недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов для размещения сетей и средств электросвязи в целях повышения конкуренции и расширения предложения операторов связи на рынке предоставления услуг доступа к интернету собственникам помещений многоквартирных жилых домов.

Также необходимо решить вопрос включения в строительные нормы и правила условий об обязательном оснащении строящихся, реконструируемых или подлежащих капитальному ремонту многоквартирных жилых домов современной инфраструктурой широкополосного доступа к интернету и использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности.

Срок исполнения – 3 августа 2020 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

Кроме того, правительству поручено до 31 августа принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив необходимое финансирование, в том числе из предусмотренных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» средств федерального бюджета.

Также Путин рекомендовал Государственной думе обеспечить совместно с правительством до 26 июля принятие федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».