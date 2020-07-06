Молдавский премьер выступил за роспуск парламента

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06.07.2020, 9:48, Новости дня

Парламент Молдавии, блокирующий работу правительства, дискредитировал себя и должен быть распущен, сообщил премьер Ион Кику на брифинге по итогам заседания с участием президента и спикера парламента.

«Очевидно, что этот парламент дискредитировал себя перед обществом, поэтому наша главная цель – распустить его любым путем. В зависимости от сегодняшних действий депутатов мы будем принимать решение, как действовать дальше. Надеюсь, что политики проявят ответственность», – передает ТАСС слова Кику.

Он выразил возмущение тем, что в трудное время для страны, которая столкнулась с пандемией коронавируса и тяжелейшим экономическим кризисом, депутаты блокируют заседания, отказываясь заслушать представленные премьером инициативы по внесению поправок в госбюджет на 2020 год, другие важнейшие решения, направленные на преодоление тяжелой ситуации.

Кику сообщил, что сегодня снова придет в парламент, чтобы в очередной раз представить депутатам эти проекты. На прошлой неделе депутаты от оппозиционных партий дважды сорвали отчет правительства в парламенте, не явившись на заседание.

Напомним, в пятницу президент страны Игорь Додон  заявил, что политический кризис в Молдавии может быть решен только путем проведения досрочных парламентских выборов.

Ранее Додон заявил, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду. 

В конце февраля сообщалось, что за улучшение отношений с Россией выступают около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в НАТО.



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