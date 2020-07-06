Умер композитор Эннио Морриконе

06.07.2020, 9:30, Новости дня

Всемирно известный итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни, сообщил новостной телеканал Rainews24.

Морриконе скончался в ночь на понедельник в одной из римских клиник «от последствий падения». Несколько назад композитор сломал бедро, информирует РИА «Новости».

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме, в семье профессионального джазового трубача Марио Морриконе и домохозяйки Либеры Ридольфи. Эннио был старшим из пяти детей. Когда ему исполнилось 12 лет, поступил в консерваторию Святой Чечилии в Риме и получил три диплома – по классу трубы (1946), инструментовки (1952) и композиции (1954).

Когда Морриконе исполнилось 16 лет, он занял место второй трубы в ансамбле Альберто Фламини, в котором прежде играл его отец. Вместе с ансамблем Морриконе подрабатывал, играя в ночных клубах и отелях Рима. Годом позже устроился в театр, где проработал один год музыкантом, а потом три года композитором. В 1950 году начал аранжировать песни популярных композиторов для радио. Обработкой музыки для радио и концертов он занимался до 1960 года, а в 1960 году начал аранжировать музыку для телешоу.

Морриконе начал писать музыку к фильмам лишь в 1961 году, когда ему было 33 года. Начал со спагетти-вестернов – жанра, с которым теперь прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к нему после работы над фильмами его бывшего одноклассника – режиссера Серджо Леоне. Позднее работал с крупнейшими кинорежиссерами Италии – Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Сальваторе Сампери и многими другими.

Прославившись в Европе, Морриконе был приглашен для работы в голливудском кинематографе. В США написал музыку для фильмов таких режиссеров, как Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Майк Николс, Джон Карпентер, Барри Левинсон, Терренс Малик и других.

Морриконе – кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку – к «Омерзительной восьмерке» (2016), девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», шестикратный лауреат премии BAFTA и многих других.