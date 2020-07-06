Названы курорты РФ с самым теплым морем

06.07.2020, 9:16, Новости дня

Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма – в Евпатории и Ялте.

К началу июля вода на этих курортах вода прогрелась до 26 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Очень высокие температуры. В Алуште температура воды 24 градуса в Феодосии и Анапе – 25 градусов, в Евпатории и Ялте – 26 градусов», – сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воды в Сочи достигла 24-25 градусов тепла, в Геленджике и Туапсе – 26 градусов тепла.

В июне туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на туры в Сочи. Сообщалось, что при условии сохранения закрытых границ с последующей отменой ограничений продажи только увеличатся.

Тем временем в Крыму ввели правила безопасного отдыха, пляжный отдых на полуострове необходимо проводить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря.