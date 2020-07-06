Guardian – пандемия повергает Латинскую Америку в пучину бедности и хаоса

06.07.2020, 9:10, Новости дня

Латинская Америка находится в самом эпицентре пандемии коронавируса, пишет The Guardian: в регионе зафиксировано более 120 тысяч смертей. Эксперт Эдуардо Ортиз-Суарес опасается, что пандемия может обрушить экономику Латинской Америки: за чертой бедности могут оказаться 52 миллионов человек. Кроме того, пандемия провоцирует риск усиления организованной преступности и различных социальных потрясений.



Reuters

Латинская Америка, где живёт 8% населения Земли, находится в самом эпицентре пандемии коронавируса, пишет The Guardian. На регион приходится более 120 тысяч смертей от заболевания (всего в мире сейчас насчитывается 524 тысячи случаев смертельного исхода).

Наиболее затронутой вирусом страной оказалась Бразилия, однако инфекция распространяется и в других государствах. На 6-е место в мире по количеству умерших вышла Мексика, обогнав Испанию. Вирус сильно ударил по политическим элитам Никарагуа, обвинённым в попытках скрыть масштабы эпидемии. Число заражений также растёт в Чили, Аргентине и Боливии. Что же касается Венесуэлы, то официально в стране зафиксировано всего лишь 6 273 случая заражений, однако многие не доверяют данным правительства, отмечает The Guardian.

Впрочем, есть и проблески надежды, пишет издание: Уругваю удалось сдержать эпидемию с помощью массового тестирования. Уругвай стал единственной страной Южной Америки, попавшей в список стран, безопасных для путешествий, составленный ЕС. Ситуацию также удалось взять под контроль в Парагвае и Эквадоре.

Однако в целом ситуация остаётся пессимистичной, особенно в Бразилии, где президент Жаир Болсонару не принял достаточных мер по сдерживанию пандемии, с пренебрежением относился к социальному дистанцированию и побуждал бразильцев вернуться на работу, несмотря на рост числа заражений, пишет издание. На этом фоне растут опасения о том, что пандемия окажет серьёзное негативное влияние на экономику региона. Согласно прогнозам МВФ, экономика Латинской Америки в этом году просядет на 9,4%.

По оценке мексиканского эксперта Эдуардо Ортиза-Суареса, 52 миллионов жителей Латинской Америки могут оказаться за чертой бедности. Кроме того, существуют опасения, что в наиболее затронутой вирусом Бразилии, пандемия может привести к росту организованной преступности. Ортиз-Суарес считает, что Латинскую Америку также могут ждать дальнейшие социальные потрясения, в зависимости от того, как долго продлится пандемия.