 

Россияне назвали желаемую «посткоронавирусную» зарплату

06.07.2020, 9:08, Новости дня

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия карантинных мер.

В среднем, как показал опрос, респонденты хотели бы получать 74 тыс. рублей в месяц, передает RT.

При этом желаемая зарплата женщин оказалась ниже, чем у мужчин. Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 86 тыс. рублей, а женщины – 61 тыс. рублей.

Аналитики также отмечают, что желаемый уровень зарплаты после начала пандемии коронавирусной инфекции изменился по сравнению с более ранним периодом.

Например, аналогичный опрос, проведенный в январе 2020 года, показал, что в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, а женщины – 80 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 4,9 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Напомним, в июне в РФ предсказали рост средней зарплаты на 10 тыс. рублей.



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